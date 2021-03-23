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توك شو

مرهون بتعامل المصريين مع الأزمة.. تعرف على توقعات وزارة الصحة للموجة الثالثة من كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:28 ص
كورونا
كورونا
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عادل نصار
توقعت الدكتورة نهى عصام مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، حدوث الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الدولة على اتم استعداد لهذا الأمر.

وقالت عصام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث اليوم"، إن بداية وحدتة الموجة الثالثة من كورونا يتوقف على تعامل المصريين مع الأزمة، مشيرة إلى أننا على مشارف الموجة الثالثة من كورونا.

وأوضحت أن الأبحاث والتجارب السريرية تتم بقوة فيما يخص اللقاحات المصرية، مشيرة إلى أن هناك نوعين لقاح يدخلا الإنتاج قريبا.  

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، الى أن مسألة وقت ويتم الإعلان عن إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا مصري وبأيدي مصرية خالصة.

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