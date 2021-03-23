منى تناشد "التضامن" صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتها على أعباء الحياة

ناشدت السيدة منى عيد احمد ، المقيمة خورشيد الزوايده الخروعة التابعة لمحافظة الإسكندرية ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش "تكافل وكرامة".





وتقول فى رسالتها : تقدمت للشئون الاجتماعي بمنطقة خورشيد للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ سنتين ونصف وجاتلى معاينة البيت واتضح لهم انى اعيش فى شقة على الطوب الأحمر وقالوا لى الورق الخاص بى هيروح ادارة التضامن الإجتماعى ، وتم استكمال جميع الإجراءات والأوراق المطلوبة ، وحتى تاريخه لم يتم صرف معاش تكافل وكرامة حتى الآن رغم أحقيتى له .





وأضافت : قدمت شكاوى على النت كتير ومافيش فائدة وكل الشروط تطبق عليا ولا معاش ولا تأمين ولا امتلك سيارة ولا أراضى ولا عقار وجوزى معاه معهد وشغال فى المعمار بقاله سنة ما اشتغلش إلا أيام معدودة ، وعندما اذهب الشؤون الاجتماعية بمنطقة خورشيد لمتابعت طلبى تم طلب قولنا هاتو ورقة من المرور وورقة من الغرفة التجارية وورقة من القسم ، على العلم ان كل هذه الأوراق مش نازل ضمن المطلوب للحصول على معاش تكافل وكرامة .





وأشارت : أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لكى أقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث إن زوجى عامل معمار باليوميه ومنذ كورونا والحال واقف وبقاله سنة بدون عمل .





وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الاسكندرية ، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.





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