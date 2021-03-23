تتعرض الكثير من السيدات لمشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتسعين إلى علاج مشكلة تساقط الشعر، اليك أبرز الأطعمة التى تساعد فى تكثيف شعرك.

كشف موقع food، عن 5 أطعمة تمنع تساقط الشعر.



السبانخ: السبانخ مصدر كبير للحديد وفيتامين A و C والبروتين. نقص الحديد هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر والسبانخ ليست غنية بالحديد فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مادة دهنية تعمل كمكيف طبيعي للشعر. كما أنه يزودنا بحمض أوميجا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. هذه تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وشعر لامع.

الدجاج: لحم الدواجن غني بالبروتين عالي الجودة الذي يقوي الشعر الهش ويمنع التقصف. نظرًا لأن الشعر والأظافر تتكون من بروتينات ، يجب على المرء تضمينها في نظامهم الغذائي اليومي.



الفراولة: تحتوي الفراولة على مستويات عالية من السيليكا. السيليكا هي أحد المعادن النزرة والحيوية لقوة الشعر ونموه. تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالسيليكا الأرز والشوفان والبصل والملفوف والخيار والقرنبيط.



الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر. يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا. أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي. يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.

