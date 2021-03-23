ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أطعمة تمنع تساقط الشعر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 ص
5 أطعمة تمنع تساقط
5 أطعمة تمنع تساقط الشعر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تتعرض الكثير من السيدات لمشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتسعين إلى علاج مشكلة تساقط الشعر، اليك أبرز الأطعمة التى تساعد فى تكثيف شعرك.

كشف موقع food، عن 5 أطعمة تمنع تساقط الشعر.

السبانخ: السبانخ مصدر كبير للحديد وفيتامين A و C والبروتين. نقص الحديد هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر والسبانخ ليست غنية بالحديد فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مادة دهنية تعمل كمكيف طبيعي للشعر. كما أنه يزودنا بحمض أوميجا 3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. هذه تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وشعر لامع.

الدجاج: لحم الدواجن غني بالبروتين عالي الجودة الذي يقوي الشعر الهش ويمنع التقصف. نظرًا لأن الشعر والأظافر تتكون من بروتينات ، يجب على المرء تضمينها في نظامهم الغذائي اليومي.

الفراولة: تحتوي الفراولة على مستويات عالية من السيليكا. السيليكا هي أحد المعادن النزرة والحيوية لقوة الشعر ونموه. تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالسيليكا الأرز والشوفان والبصل والملفوف والخيار والقرنبيط.

الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر. يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا. أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي. يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أطعمة لفقر الدم.. تعرف عليها

اللوز و الأرجان أبرزها.. 4 زيوت طبيعية للعناية بالشعر

أبرز 6 أطعمة تمنع تقصف الشعر وتساقطه

الحمل والفيتامينات.. إليك أبرز 6 أطعمة غنية بفيتامين أ

تساقط الشعر وعلاجه للرجال والسيدات

مجربة وسريعة.. 5 حيل مذهلة لإطالة الرموش

ترشيحاتنا

أسعار وأشكال فوانيس رمضان 2021

أهان الملكة.. الأمير ويليام يهاجم شقيقه الأمير هاري

أحمد حسن: شوقي غريب "ظلم" مصطفى شوبير

أحمد حسن: أحمد فتحي سبب حرمان عبد المنصف من الانضمام لمنتخب مصر

خاص| أحمد خالد صالح عن نزوله للتصوير بعد إصابته بكورونا: حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات

تعرف على مواصفات و أسعار أصغر سيارة في السوق المصرية موديل 2021 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور