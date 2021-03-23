عضته تقتل 26 شخصا.. سائحة تقع فريسة لـ أخطر مخلوق بحري على الأرض

كان الحظ حليفًا لإحدى السائحات التي التقطت صورة لمخلوق بحري غامض، حيث تركته في الوقت المناسب قبل أن يؤذيها، حيث اكتشفت لاحقًا أنه أحد أخطر الحيوانات في العالم.





وشاركت السائحة مقطع فيديو لها على "تيك توك" وهي تحمل مخلوق يشبه أخطبوطًا صغيرًا، لا يتعدى حجمه كف يدها وبجسم بني ودوائر مظلمة أثناء زحفه داخل كف يديها.





وكانت السائحة عثرت على ذلك المخلوق الغريب أثناء رحلتها في بالي، ولكن بعد التقاط الصور مع المخلوق، بحثت عنه على الإنترنت لتجد أنه أخطبوط ذو حلقات زرقاء يُعرف بأنه أحد أكثر الحيوانات فتكًا في المحيط ، حيث لديه سُمًا كافيًا لقتل 26 شخصًا.





الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أن الناس قد لا يدركون تمامًا أن الأخطبوط قد عضهم حتى فوات الأوان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





من خلال مشاركة المعلومات التي عثرت عليها على الإنترنت ، تقول: " الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء ، على الرغم من صغر حجمه ، يحمل سمًا كافيًا لقتل 26 شخصًا بالغًا في غضون دقائق".





وأضافت :"إن أجزاءه صغيرة وغير مؤلمة في كثير من الأحيان ، حيث لا يدرك العديد من الضحايا أنهم تعرضوا للتسمم حتى يبدأ الاكتئاب والشلل التنفسي. كما لا يوجد مضاد للسم الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء"، وأوضحت السيدة انها تشعر بالقلق حول ما إذا كان الاخطبوط قد عضها أم لا.