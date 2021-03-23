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رياضة

محمد صديق: علي جبر لا يستحق التواجد بالمنتخب.. وكنت أتمنى ضم كماتشو المحلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:15 ص
محمد صديق
محمد صديق
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عبدالله هشام
قال محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، إن علي جبر مدافع نادي بيراميدز لا يستحق التواجد بالمنتخب الوطني في الوقت الحالي.

وأضاف صديق في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’: علي جبر يشارك على فترات متباعدة مع بيراميدز محليًا وقاريًا، ولا يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واختتم صديق: كنت أتمنى ضم بعض العناصر الجديدة؛ حتى تكتسب الخبرات الإفريقية مثل محمد فتح الله كماتشو مدافع نادي غزل المحلة، والذي يقدم أداءً جيدًا مع زعيم الفلاحين هذا الموسم.
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