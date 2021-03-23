محمد صديق: علي جبر لا يستحق التواجد بالمنتخب.. وكنت أتمنى ضم كماتشو المحلة

قال محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، إن علي جبر مدافع نادي بيراميدز لا يستحق التواجد بالمنتخب الوطني في الوقت الحالي.





وأضاف صديق في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’: علي جبر يشارك على فترات متباعدة مع بيراميدز محليًا وقاريًا، ولا يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



