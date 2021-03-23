إحداها استمرت 17 يوما فقط.. 3 زيجات في حياة الدنجوان أحمد رمزي

تحل اليوم ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية، أحمد رمزى والذى عرف بـ"الولد الشقي"؛ حيث إنه من مواليد 23 مارس عام 1930، وقد نشأ فى محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا مصريًا هو الدكتور محمود بيومي ووالدته أسكتلندية.





حصل أحمد رمزى على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، إلا أنه تعرض لصدمة كبيرة؛ بعدما خسر والده كل ثروته، لتتولى والدته وشقيقه الاكبر مسؤولية الاتفاق على المنزل.

وتزوج الراحل 3 مرات ،الزيجة الاولى كانت عام 1956 من السيدة عطية الله الدرمللي، والتى كانت تنتمى لعائلة ارستقراطية الى ان حدث الطلاق بينهما، بعد إنجاب ابنته الكبرى "باكينام".





أما الزيجة الثانية، كانت من الفنانة نجوى فؤاد، حيث تعتبر من أقصر الزيجات ، ليست فى حياة الدنجوان الراحل ، ولكن فى اليوم الفني بأكمله، إذ استمرت 17 يوما فقط، قبل ان يحدث الانفصال.





وكانت الزيجة الثالثة والأخيرة؛ من السيدة نيكولا، وهى يونانية الجنسية، وقد استمرت حتى وفاة أحمد رمزي، وأسفرت عن إنجاب ولد وبنت.