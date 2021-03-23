ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:18 ص
وفاة نائبة ألمانية
وفاة نائبة ألمانية
Advertisements
شريف سيد
أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، وفاة نائبة عن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء عودتها على متن طائرة من كوبا، عقب سقوطها بداخلها. 

وذكرت الوكالة أن النائبة، كارين سترينز، البالغ من العمر 53 عاما، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، سقطت على متن الطائرة أثناء عودتها رفقة زوجها من كوبا. 

وتسبب الأمر في هبوط الطائرة اضطراريا في إيرلندا، لكن رجال الطوارئ لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفيت. 

وقال مجلس النواب الألماني، البوندستاج، أمس الإثنين، إن الراحلة لم تسافر في مهمة برلمانية رسمية، كما تقرر فتح تحقيق في الوفاة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلفا لميركل.. حزب المستشارة الألمانية ينتخب زعيما جديدا له

خلفا لميركل.. فوز أرمين لاشيت برئاسة الحزب المسيحي الألماني

أنجيلا ميركل تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب الكمامة.. شاهد

ألمانيا تواجه الموجة الثالثة من كورونا.. تفاصيل

وفاة مشرعة ألمانية من حزب ميركل بعد انهيارها على متن طائرة قادمة من كوبا

ترشيحاتنا

دون إصابات.. السيطرة على حريق في سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية

دعاء صلاح تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أول من هنأها على أعز الولد.. حكاية أصغر معجب فى حياة دلال عبد العزيز

هجوم عنيف من عمرو أديب ضد رواد السوشيال ميديا بعد براءة المتهمين فى التحرش بفتاة ميت غمر

أسعار وأشكال فوانيس رمضان 2021

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور