سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، وفاة نائبة عن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء عودتها على متن طائرة من كوبا، عقب سقوطها بداخلها.





وذكرت الوكالة أن النائبة، كارين سترينز، البالغ من العمر 53 عاما، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، سقطت على متن الطائرة أثناء عودتها رفقة زوجها من كوبا.





وتسبب الأمر في هبوط الطائرة اضطراريا في إيرلندا، لكن رجال الطوارئ لم يتمكنوا من إنقاذها، وتوفيت.



