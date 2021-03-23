إزالة حالات مخالفات البناء بجنوب الأقصر ...صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد
وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٤ حالات مخالفة بمنطقة الطوناب التابعة لمجلس قروى الدير على مساحة ٥٠٠م عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض ومونة الأسمنت بارتفاعات مختلفة مقام على أرض أملاك دولة دون سند من القانون.
وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بالحلة بإزالة حالة مخالفة في المهد بمنطقة عزبة الشيخ رزق بالحليلة على مساحة ١٧٥ م عبارة عن بناء بالطوب الأبيض مقام على ارض أملاك دولة دون سند من القانون وتمت ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
ومن جانبه، شدد رئيس المركز على اجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.