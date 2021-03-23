تعزز المناعة .. 7 فوائد للمانجو وطرق التقطيع الصحيحة

نكهته اللذيذة تجعل من الصعب مقاومتها، ومع فصل الصيف بالفعل على أبوابنا ، فقد حان الوقت لتضع يديك على تلك المانجو الطازجة والعصير.

بصرف النظر عن الطعم النابض بالحياة ، فإن المانجو مليئة بالعناصر الغذائية. حيث إنها مصدر جيد للألياف وفيتامين ج ، إلى جانب الفيتامينات الأخرى المعززة للمناعة التي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.





يمكن أن يساعد المانجو أيضًا في الهضم وغني بمضادات الأكسدة. قد تساعد العناصر المضادة للأكسدة - اللوتين والزياكسانثين - أيضًا في مكافحة مشاكل البصر .









تأتي المانجو بأصناف مختلفة بألوان وقوام مختلف. لذلك ، عند شراء المانجو ، لا تدع اللون يخدعك. يمكن التحقق من المانجو فقط عن طريق الضغط عليها قليلًا لتشعر بالنعومة. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري صندوقًا من المانجو غير الناضج ، فحاول أن تنضج بسرعة: قم بتخزين المانجو في كيس ورقي بني مغطى بالكامل لمدة يوم أو يومين ، و سيؤدي ذلك إلى تثبيت عملية النضج ويمكنك تناول الفاكهة دون الحاجة إلى الانتظار!



