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مرأة

تعزز المناعة .. 7 فوائد للمانجو وطرق التقطيع الصحيحة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نعلم جميعًا أن المانجو ، التي تُعرف غالبًا باسم "ملك الفواكه" ، هي واحدة من أكثر فواكه الصيف التهامًا.

 نكهته اللذيذة تجعل من الصعب مقاومتها، ومع فصل الصيف بالفعل على أبوابنا ، فقد حان الوقت لتضع يديك على تلك المانجو الطازجة والعصير.
بصرف النظر عن الطعم النابض بالحياة ، فإن المانجو مليئة بالعناصر الغذائية. حيث إنها مصدر جيد للألياف وفيتامين ج ، إلى جانب الفيتامينات الأخرى المعززة للمناعة التي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.

 يمكن أن يساعد المانجو أيضًا في الهضم وغني بمضادات الأكسدة. قد تساعد العناصر المضادة للأكسدة - اللوتين والزياكسانثين - أيضًا في مكافحة مشاكل البصر .


تأتي المانجو بأصناف مختلفة بألوان وقوام مختلف. لذلك ، عند شراء المانجو ، لا تدع اللون يخدعك. يمكن التحقق من المانجو فقط عن طريق الضغط عليها قليلًا لتشعر بالنعومة. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري صندوقًا من المانجو غير الناضج ، فحاول أن تنضج بسرعة: قم بتخزين المانجو في كيس ورقي بني مغطى بالكامل لمدة يوم أو يومين ، و سيؤدي ذلك إلى تثبيت عملية النضج ويمكنك تناول الفاكهة دون الحاجة إلى الانتظار!

اقطعها بالطريقة الصحيحة

لا توجد قواعد لذلك ، لكن من الأفضل دائمًا اتباع بعض القواعد الأساسية مثل غسل المانجو جيدًا. 


استخدم لوح تقطيع وسكين مطبخ ، وإذا كنت تعتقد أنه يمكنك إدارته بدون لوح تقطيع - فكر مرة أخرى! اقطعيها نصفين وضعيه مستويًا على السطح قبل تقطيعهما إلى شرائح عمودية دون قطع الجلد. قومي بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة واغرفها بملعقة أو أضفها إلى السلطات والحليب المخفوق!

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