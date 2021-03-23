تعزز المناعة .. 7 فوائد للمانجو وطرق التقطيع الصحيحة

نعلم جميعًا أن المانجو ، التي تُعرف غالبًا باسم "ملك الفواكه" ، هي واحدة من أكثر فواكه الصيف التهامًا.
نكهته اللذيذة تجعل من الصعب مقاومتها، ومع فصل الصيف بالفعل على أبوابنا ، فقد حان الوقت لتضع يديك على تلك المانجو الطازجة والعصير.
بصرف النظر عن الطعم النابض بالحياة ، فإن المانجو مليئة بالعناصر الغذائية. حيث إنها مصدر جيد للألياف وفيتامين ج ، إلى جانب الفيتامينات الأخرى المعززة للمناعة التي تساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.
يمكن أن يساعد المانجو أيضًا في الهضم وغني بمضادات الأكسدة. قد تساعد العناصر المضادة للأكسدة - اللوتين والزياكسانثين - أيضًا في مكافحة مشاكل البصر .
تأتي المانجو بأصناف مختلفة بألوان وقوام مختلف. لذلك ، عند شراء المانجو ، لا تدع اللون يخدعك. يمكن التحقق من المانجو فقط عن طريق الضغط عليها قليلًا لتشعر بالنعومة. ومع ذلك ، إذا كنت تشتري صندوقًا من المانجو غير الناضج ، فحاول أن تنضج بسرعة: قم بتخزين المانجو في كيس ورقي بني مغطى بالكامل لمدة يوم أو يومين ، و سيؤدي ذلك إلى تثبيت عملية النضج ويمكنك تناول الفاكهة دون الحاجة إلى الانتظار!
اقطعها بالطريقة الصحيحة
لا توجد قواعد لذلك ، لكن من الأفضل دائمًا اتباع بعض القواعد الأساسية مثل غسل المانجو جيدًا.
استخدم لوح تقطيع وسكين مطبخ ، وإذا كنت تعتقد أنه يمكنك إدارته بدون لوح تقطيع - فكر مرة أخرى! اقطعيها نصفين وضعيه مستويًا على السطح قبل تقطيعهما إلى شرائح عمودية دون قطع الجلد. قومي بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة واغرفها بملعقة أو أضفها إلى السلطات والحليب المخفوق!