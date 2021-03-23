إنجي على تحتفل بميلاد أحمد رزق.. شاهد

شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وظهرت إنجي علي بإطلالة جذابة حيث ارتدت سترة باللون الأسود، برفقة الفنان أحمد رزق.





حيث احتفلت انجى على بميلاده وعلقت قائلة:"كل سنة وانت طيب".





وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.





وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.















