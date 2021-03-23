ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي على تحتفل بميلاد أحمد رزق.. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت إنجي علي بإطلالة جذابة حيث ارتدت سترة باللون الأسود، برفقة الفنان أحمد رزق. 

حيث احتفلت انجى على بميلاده وعلقت قائلة:"كل سنة وانت طيب". 

وتقدم  إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.

وكانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.




Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور