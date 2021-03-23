تشكيل لجنة لمتابعة شكاوى المواطنين من المياه في العريش

عرض أعضاء مجلس النواب عن مدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد محافظة شمال سيناء ، عددا من الموضوعات الملحة في اللقاء الثاني خلال هذا الأسبوع.





وقال النائب رحمي بكير في بيان، الثلاثاء، إنه تمت مناقشة وعرض مطالب وشكاوى الأهالي، وأسفر اللقاء عن موافقة اللواء المحافظ على تشكيل لجنه لمتابعة شكاوى المواطنين من المياه، خاصة فيما يحدث من تغير اللون والطعم أو في حالة انقطاع المياه.

أما بخصوص شكوى الأهالي من موقف ميكروباصات تم عرض الشكوى وطلب المحافظ مكان بديل مناسب للموقف.

كما تم المطالبة بإعفاء الصيادين من التأمينات طوال فترة توقف الصيد ومتابعة موقف الصيادين لعودة الصيد، الي جانب طلب مد فترة العمل للصيادين بميناء دمياط.

اما بالنسبة للحصر الجاري بمنطقة الميناء المعمول للدراسة تمت المطالبة بضرورة الاستفادة من الأرض الفضاء والمتخللات داخل كردون المدينة في الحسبان في أي مقترح وكل ما يجري لعمل دراسة للمشروع والتكاليف .

وأضاف أنه بالنسبة ب للمحاور المقرر البدء فيها بمدينة العريش فقد تم المطالبة بضرورة دراسة المقترحات البديلة وتم الإتصال بالمهندس أمين جودة وسيتم خلال أسبوع تجهيز المقترحات وعرضها. واستكمال توصيل الغاز لباقي الأحياء بالعريش.





كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من صرف تعويضات المزارعين المتبقية والتى لم يتم صرفها ، كما تمت المطالبة لتوفير دعم مادى لنادى النصر الرياضي ، وصرف رواتب العاملين بالصالة المغطاة .

بخصوص العاملين على الصناديق الخاصة وبعقود مؤقته تم إرسال الأسماء للتنظيم والإدارة وللوزارة للبدء في إجراءات التصديق والتثبيت.



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