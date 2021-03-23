ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: المبادرة السعودية فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
رأت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم/الثلاثاء/، أن المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن ، تفتح الطرق أمام حل يمني، يحفظ البلد الشقيق، ويمكن أن تضع خاتمة للفوضى، والتدخلات الخارجية التي تعبث بأمن المنطقة..لافتة إلى أن الموقف الإماراتي يؤكد دعم الإمارات الكامل لمبادرة السعودية في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وتشمل المبادرة السعودية "وقف إطلاق نار شامل، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان " مبادرة مباركة "، إن الإمارات تعتبر هذه المبادرة فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم حيث حثث الإمارات المجتمع الدولي على أن يبذل الجهود لضمان التزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.
وشددت على أن المملكة العربية السعودية مارست دورًا محوريًا في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، ويبقى على الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي ضمان ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة ودعم تكاتف القوى اليمنية وتعاونها ودفعها إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.. مؤكدة التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والإزدهار والسلام والاستقرار.
وأشارت الى أن أمن المنطقة واستقرارها، والمصلحة القومية تسير في خط واحد مع دعم استقرار اليمن، ونجدة شعبه في حاجاته الإنسانية، ودعم الوفاق الوطني، وجهود التحول من التناحر إلى إيجاد صيغة وطنية تضمن عودة اليمن إلى محيطه العربي، واستقراره الداخلي ، مشيرة إلى أن المبادرة السعودية، بكل ما فيها من رؤية وبُعد استراتيجي، تمثل خطوة إلى الأمام، ومسارًا للحل، وتحديًا تواجهه كل القوى المعنية بإثارة الفوضى في المنطقة.
وقالت إن الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تقود الحكمة، وتسعى إلى حفظ الأمن والاستقرار، وفتح طريق التنمية أمام شعوب المنطقة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

ميجان ماركل تكشف كذبتها الأولى.. لم تتزوج الأمير هاري سرا

بأوامر البدري.. مران أخير لـ منتخب مصر اليوم قبل السفر إلى كينيا

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في إندونيسيا

حكم تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر

الأمن يبحث عن سيدة تركت رضيعيها في سوبر ماركت بدمياط وهربت

معهد الفلك يعلن عن ظاهرة تشهدها سماء القاهرة.. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور