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هيمن النحال: الطب التجميلي يعتمد على العلاج الطبيعي للحفاظ على صحة المريض

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:55 ص
اخصائى الطب التكميلى
اخصائى الطب التكميلى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور هيمن النحال ، اخصائى الطب التكميلى ، إن الطبيب هو الأساس فى التشخيص والعلاج اتخاذ طرق بديلة للعلاج ،لافتا إلى أن الطب التجميلى هو مكمل لدور الأطباء ولا تستخدم المواد الكيميائية اطلاقًا .

وأضاف الدكتور هيمن النحال ،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الطب التجميلي يعتمد على العلاج الطبيعي للحفاظ على صحة المريض .

وأشار  أخصائي الطب التكميلي ،  إلى أنه من المستحيل تشخيص مريض بالجلطة  أو ذبحة صدرية ويتم علاجه بالطب التجميلى ، فى هذه الحالة لابد من معالجة بالطب الكيميائي أو الحديث .

وتابع  أخصائي الطب التكميلي ،  انه ظهر مؤخرًا الطب الاندماجي ، وهو دمج الطب الحديث  مع الطب التجميلى وتقديم خدمة مميزة للمريض ، بأصول علمية صحيحة .
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