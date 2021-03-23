هيمن النحال: الطب التجميلي يعتمد على العلاج الطبيعي للحفاظ على صحة المريض

قال الدكتور هيمن النحال ، اخصائى الطب التكميلى ، إن الطبيب هو الأساس فى التشخيص والعلاج اتخاذ طرق بديلة للعلاج ،لافتا إلى أن الطب التجميلى هو مكمل لدور الأطباء ولا تستخدم المواد الكيميائية اطلاقًا .





وأضاف الدكتور هيمن النحال ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الطب التجميلي يعتمد على العلاج الطبيعي للحفاظ على صحة المريض .





وأشار أخصائي الطب التكميلي ، إلى أنه من المستحيل تشخيص مريض بالجلطة أو ذبحة صدرية ويتم علاجه بالطب التجميلى ، فى هذه الحالة لابد من معالجة بالطب الكيميائي أو الحديث .



