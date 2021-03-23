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أخبار العالم

الإمارات توقع مذكرة تفاهم حول التعاون النووي مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة الطاقة المائية والنووية في سيول وقعت مذكرة تفاهم للأبحاث والتطوير مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.


وأشارت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي من أجل الدراسة والتطوير وتبادل التقنيات الخاصة بمفاعل نووي كوري مصدر إلى الإمارات، حيث ستتعاون الهيئتان بموجب مذكر التفاهم الموقعة بينهما، خلال السنوات الثلاث القادمة، في مجال الأبحاث والتطوير في 9 مجالات، منها معدات محطات الطاقة النووية والكيماويات النووية وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل فريق عمل خاص، حسب المجالات.


وأوضح رئيس الهيئة الكورية الجنوبية، جيونج جيه هون، أن هيئته تتطلع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، قبيل تشغيل محطات الطاقة النووية بكمية تجارية في محطة براكة النووية في الإمارات، إلى مساهمة الأمر أيضا في زيادة تبادل التقنيات الخاصة بمفاعل "APR1400" الكوري الجنوبي الصنع، في منطقة الشرق الأوسط.


وتابع: "اعتمادا على إنجازات وافرة كسبتها الهيئة عبر تشغيل محطات الطاقة النووية في البلاد طوال حوالي 40 عاما، ستدعم الهيئة بكل ما في وسعها لتطوير العلاقة القائمة بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى علاقة الشراكة ذات المنفعة للطرفين".
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