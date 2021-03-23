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رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة منتخب مصر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:05 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة منتخب مصر وكينيا والمقرر في نيروبي يوم الخميس المقبل بالجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الأفريقية دون حضور جماهيري.


في سياق متصل، قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري خوض تدريب أخير صباح اليوم قبل سفر المنتخب إلى كينيا بعد ساعات قليلة اليوم لخوض منافسات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.


ويأتى قرار البدري بخوض تدريب أخير للفراعنة فى ظل سعيه إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة كينيا والتى يسعى إلى الفوز بها لحسم التأهل إلى الأمم الإفريقية المقبلة بشكل رسمي.


وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأول الأحد، على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.


واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.


وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.
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