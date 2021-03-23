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أخصائي تغذية: يجب تناول وجبة السبانخ مرتين على الأقل أسبوعيا.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:21 م
السبانخ
السبانخ
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ياسمين القصاص
قال الدكتور شريف سلامة، أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي، إن لابد أن يسير الشخص على نظام غذائية سليم عندما يريد تقوية عظام الجسم، حيث أنه يجب أن يتبع أغذية غنية بفيتامين سى الغني بمضادات الأكسدة التى تكون غاية في الأهمية لغذاء الغضاريف والعظام، منوها إلى أن الشاي الأخضر  والموز وبعض منتجات الالبان والمكسرات.

وأضاف "أخصائى التغذية والعلاج الطبيعي"، عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن يجب على كل شخص أن يتناول العديد من الخضروات الورقية وخاصة السبانخ، حيث أنها تعتبر أكثر غذاء متكامل للإنسان، كما أنها تحتوي على 8 أو 9 مواد غذائية مفيدة للجسم، ومنها فيتامين د والبواتاسيوم والزنك والمنجنيز، معقبا "انه يجب على الاقل أن يتناول الانسان السبانخ مرتين على الاقل أسبوعيا".

وأكد، أن عند حصول الانسان على نسبة كبيرة من الكافيين يعمل على زيادة التهاب المفاصل، وفى خلال عام اوحد يبدأ الانسان أن يشعر بتلك الالام في العظام أو تنميل في الطرفين، محذرا جميع الاشخاص من الافراط من السكريات التى يتم شرائها من السوبر ماركت واستبدالها بسكريات طبيعية مثل عسل النحل وغيره من العناصر الطبيعية.

وأشار إخضائى تغذية، إلى أنه لابد من الحفاظ على نشاط المعدة طول اليوم ، وقلة الاكل يعمل على قلة نشاطها ، لذلك لابد من تفاعل المعدة مع الاكل فى امتصاصه وهضمه.

وتابع إخصائى التغذية، أن أصحاب الأعمال المكتبية دائما يعانون من الفقرات الصدرية والعنقية ، بالاضافة إلى مشاكل الايدى والقدم مثل خشونة فى مفصل الحوض أو مفصل الركبة بسبب الجلوس لفترات طويلة دون بذل مجهود عليها ومع مدار الوقت قد تآكل الغضاريف .
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