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اقتصاد

التجارة: تطور ملحوظ في معدلات التبادل التجارى بين مصر والأردن بنسبة 6.3%

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:20 م
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة
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ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن تشهد تطورًا ملموسًا خلال المرحلة الحالية، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى  خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2020 نحو 565.9 مليون دولار مقارنة بنحو 532 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 محققًا نسبة زيادة قدرها 6.3%.


وقالت "جامع" إن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال نفس الفترة نسبة زيادة قدرها 9.9%، حيث بلغت 457.2 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار، كما حقق الميزان التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى نوفمير 2020 فائضًا لصالح مصر بقيمة 348.5 مليون دولار مقارنة بنحو 299.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16.2%.


وتضمنت أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الأردنية فى المنتجات الغذائية والفاكهة والسيراميك وحديد التسليح، بينما تضمنت أهم بنود الورادات المصرية فى الأدوية والمخصبات الزراعية والسجاد والأسمدة.
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