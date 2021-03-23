ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو عن انتخابات الكنيست: آمل أن تضع حدا للمأزق السياسي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:44 م
أول تعليق من نتنياهو
أول تعليق من نتنياهو علي انتخابات إسرائيل 2021
Advertisements
سمر صالح
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه الأخيرة.


وقال نتنياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى إحدى مراكز الاقتراع في حي رحافيا في القدس: "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة وتضع حدا للمأزق السياسي".


ويطمح نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 من دون انقطاع إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة بأسعار شيفروليه كابتيفا فى مصر.. تعرف عليها

علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي