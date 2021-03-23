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أخبار البلد

الأسقفية توقع بروتوكول تعاون مع سفارة اليابان لتطوير وحدة الصم وضعاف السمع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:33 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
وقع اليوم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بروتوكول تعاون مع "نوكى ماساكى" السفير اليابانى بالقاهرة لتطوير مبانى وحدة الصم ضعاف السمع التابعة لجمعية الناردين للخدمات الاجتماعية بالكنيسة الأسقفية. 

وقال المطران منير إن وحدة الصم وضعاف السمع تُدرب الأطفال والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة مهنيا إلى جانب التعليم الأساسى، وتهتم الوحدة بتعليم لغة الإشارة للأطفال وأسرهم حتى يتمكنوا من  التواصل  الجيد بين بعضهم البعض وباقى أفراد المجتمع. 

وأضاف أن التدريب المهنى يهدف إلى مساعدة الشباب والفتيات من ضعاف السمع على القيام بمشروعات إنتاجية تساعدهم أن يحيوا حياة كريمة، موضحا أن هناك شراكة أيضا بين مؤسسة الناردين الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير فى مجال رعاية الصم وضعاف السمع.

كان الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد هنأ جموع النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة معربًا عن أمله في عالم أكثر عدالة يعطي المرأة حقها بلا تمييز أو ضغوط.

وقال "حنا" في بيان له: تحتل المرأة مكانة بارزة في الفكر المسيحي فهي العذراء أم المسيح التي رفعها الإنجيل لمرتبة عليا كذلك فإن الكنيسة الأسقفية تؤمن بالدور البارز الذي تلعبه المرأة في الكنيسة كواعظة ومربية ومعلمة في الخدمات الكنسية المختلفة.

وأشاد حنا بالدور الذي تلعبه المرأة المصرية على جميع المستويات سواء من اختارت العمل كربة منزل أو من قررت النزول إلى سوق العمل فحققت نجاحات مبهرة في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات الإدارية والتنفيذية.

واختتم حديثه،قائلا: "نصلي للنساء أن يمنحهن الله القوة ليجتزن الصعاب والحكمة ليسهمن في تنمية المجتمعات والرحمة ليترأفن على المتعبين والمحتاجين". 

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