الجرعة الثانية.. كيفية التسجيل الكترونيا للحصول على لقاح كورونا

يستطيع المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، او أصحاب الأمراض المزمنة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل كمتلقين لقاح فيروس كورونا،وذلك منذ فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد 4 مارس والجرعة الثانية بعد 21 يومًا، الموافق 25 مارس.





وبعد الجرعه الاولي يتم تسلم كارت متابعه للمتلقيين، لمتابعه حالتهم الصحية، وتوضيح موعد الجرعة الثانية.





ويوجد ثلاث طرق للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، سينوفارم الصيني، كالتالي:





1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال اللينك التالي:-





http://mohpegypt.com/?fbclid=IwAR1hBnfXnpnbsKYRYNYP4SmtoHB_Z1Ry6fhCewUkoFmMErmnf03vy70brZo#home





2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.





3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.





ووفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح:









- فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد 4 مارس و الجرعة الثانية بعد 21 يوما، الموافق 25 مارس .





- اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد عن 200 جنيه ومجانا لغير القادرين، للجرعتين.





- غير القادرين هم من يقعون تحت بند "تكافل وكرامة.





- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه





- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم





- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة





- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل





- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح





- النظام الميمكن هو من يحدد أولوية الحصول على اللقاح





و قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه سيتم تلقي 250 ألف مواطن للقاح فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالي.





وأضافت زايد، أن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم للقاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية.



