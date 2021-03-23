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أخبار العالم

ليبيا ..حكومة الوحدة الوطنية تصل بنغازي لاستلام السلطة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وصل وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى مطار "بنينا" ببنغازي (شرق)؛ لإتمام عمليات التسليم والتسلم مع الحكومة المؤقتة.

وفد الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء، حسين القطراني، وصل، الثلاثاء، إلى المدينة حيث كان في استقباله عدد من مسؤولي وشيوخ بنغازي.

وتقام اليوم مراسم تسليم السلطة بين الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني المنتهية ولايتها وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وضم الوفد وزراء الداخلية والتخطيط والمالية والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والإسكان والتعمير والزراعة.

يأتي ذلك في إطار الانتقال السلس للسلطة وتوحيد المؤسسات في ليبيا شرق البلاد وغربها واستكمال خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.
والثلاثاء الماضي، تسلمت حكومة الوحدة الوطنية مقرات الوزارات وديوان الوزراء من حكومة الوفاق، وأصدر الديبية قرارات بإلغاء عدد من الجهات التابعة للسراج.

ومنتصف الشهر الجاري، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة.

 كما أدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، في اليوم نفسه، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

وسمت لجنة الحوار السياسي في 5 فبراير، السلطة الجديدة (رئيسي وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة) لتقود البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
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