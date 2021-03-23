طريقة عمل حوت في الفرن .. أشهر الأكلات التونسية

يتمتع المطبخ التونسي بالعديد من الاكلات الشهية التى تمتلك مذاق رائع لامثيل له ومن بينها أكلة حوت في الفرن المكونة من سمك البلطى الغنى باوميجا3 والعديد من العناصر المفيدة الاخرى .





نقدم لكم طريقة عمل حوت في الفرن الذى يعد من اشهر الاكلات التونسية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة

مقادير حوت في الفرن تونسي

3 سمكة بلطى وسط

ثوم بودرة

ملح فلفل أسود مجروش

كمون ناعم

مستردة

زيت

فلفل أحمر جاف مجروش

2 ملعقة كبيرة

ماء التقديم

خس

طماطم ودجز

شرائح ليمون

بصل حلقات





طريقة عمل حوت في الفرن تونسي

* يخلط الثوم البودرة والملح والفلفل والكمون والمستردة والفلفل الأحمر الجاف والماء للحصول على التتبيلة





* في بايركس ترص حلقات البصل ثم يوضع السمك ويغطى بالتتبيلة ثم ترص على السمك حلقات الليمون وطماطم ودجز ويضاف له قليل من الماء



