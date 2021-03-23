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رياضة

لتصعيد عناصر جديدة.. كارتيرون يحضر ودية شباب الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:24 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعة ودية فريق الشباب أمام كهرباء إسماعيلية.

واتفق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة على خوض مباراة ودية في الواحدة والنصف ظهر الجمعة القادم، يحضرها الفرنسي كارتيرون لمتابعة العناصر المميزة وتصعيدها لصفوف الفريق الأول.

ويخوض الفريق الأول مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء الجمعة لتجهيز اللاعبين للمباريات القادمة. 

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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