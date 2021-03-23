لتصعيد عناصر جديدة.. كارتيرون يحضر ودية شباب الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعة ودية فريق الشباب أمام كهرباء إسماعيلية.
واتفق طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة على خوض مباراة ودية في الواحدة والنصف ظهر الجمعة القادم، يحضرها الفرنسي كارتيرون لمتابعة العناصر المميزة وتصعيدها لصفوف الفريق الأول.
ويخوض الفريق الأول مباراة ودية أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء الجمعة لتجهيز اللاعبين للمباريات القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.