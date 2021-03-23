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أخبار العالم

دولة أوروبية جديدة تستدعي السفير الصيني لديها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:44 م
بلجيكا والصين
بلجيكا والصين
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شيماء مصطفى
استدعت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني بعد فرض بكين عقوبات على نائب في بروكسل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مصدر حكومي، إن الحكومة البلجيكية استدعت السفير الصيني بعد أن فرضت بكين عقوبات على مشرع في بروكسل.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يحضر المبعوث الصيني اجتماعا في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بعد أن انتقد وزير الخارجية البلجيكي قرار فرض حظر على دخول عشرة أوروبيين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أمس الاثنين، عن استدعاء السفير الصينى فى باريس لو شاى.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء لسفير الصين جاء على خلفية التهديدات لنواب فرنسيين وأحد الباحثين.
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