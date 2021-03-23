رئيس وزراء الأردن: نشكر الأشقاء فى مصر على الإستجابة لاحتياجاتنا الدوائية

قال رئيس الوزراء الأردني، الخصاونة، إن الأردن دائما ما يسير مع مصر على الدوام فى ركب واحد، شاكرا مصر على الإستجابة لبعض إحتياجاتهم الدوائية.





وأضاف "الخصاونة" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن هناك قمة قريبة ستعقد للألية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، موضحا أن الأردن تعتبر المصريين الموجودين بها فى صميم القلب، مؤكدا أنهم فى بلدهم الثانى.





وتابع أن الأردن تساند مصر فى قضية سد النهضة، بالإضافة إلى أنها تدعم عدم المساس بحقها فى مياه النيل، متابعا أن الأمن القومى المصرى يعد جزءا من الأمن القومى الأردنى.



