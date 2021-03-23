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ديني

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:35 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عبد الرحمن محمد
 أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14 من شعبان 1442هــ الموافق 27 من شهر  مارس الجاري عقب صلاة العشاء .
من جانبه هنأ وزير الأوقاف  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.
وأكد  وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح .
وشدد جمعة على أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.
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