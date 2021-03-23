الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، وذلك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت 14 من شعبان 1442هــ الموافق 27 من شهر مارس الجاري عقب صلاة العشاء .

من جانبه هنأ وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.

وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح .