الأردن: ما يستهدف مصر يستهدفنا ونتصدى له دائمًا بالأرواح

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخضاونة، اليوم الثلاثاء، أن الأردن يسير على الدوام في مركب واحد مع مصر.





وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي: "أي أذى أو شر يستهدفكم، فهو أمر يستهدفنا مباشرة ونتصدى له دائمًا بالأرواح"، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.





وأضاف الخصاونة أن مواقف الأردن ومصر متطابقة تجاه القضية الفلسطينية المبنية على أساس حل الدولتين.





وتابع: " لدينا مواقف متطابقة مع مصر تجاه القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة التي لا سبيل لحلّها سوى بإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة".





ولفت رئيس الوزراء الأردني أن مدبولي نقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك عبدالله الثاني.





وأضاف أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أننا دوما في مركب واحد، قائلا"سنستمرّ بالتنسيق الدائم مع مصر وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون الثنائي وإزالة أيّ معيقات تعترض ذلك." وفق الخصاونة.





وأكد الخصاونة أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي للأردن، مشددا على أن العلاقات الأخويّة الأردنيّة - المصريّة أنموذجيّة واستثنائيّة ومثال يحتذى به.