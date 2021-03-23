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أخبار البلد

تجنبا للتغيرات المناخية .. ننشر أهم توصيات الزراعة الواجب اتباعها لحماية المحاصيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال د ايمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين ان المعهد اصدر مجموعة من التوصيات والارشادات الفنية لمزراعي الخضر لمواجهة  التغيرات المناخية التى  تمر بها البلاد من إرتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنه والتي يصاحبها إرتفاع في الرياح المحملة بالإتربة والتي تؤثر علي النمو العام للنباتات

يأتى ذلك في إطار توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونظرا للظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية 

 وتضمنن التوصيات الآتى :

-انتظام الري ويفضل ان يكون صباحا ومساءا في الاراضي التى تروى  بالري بالتنقيط وعلي فترات متقاربة والري علي السريع في حال الاراضي القديمه (ري بالغمر) ، اما في حاله الري المحوري يتم تشغيل اجهزة الري المحوري علي السرعه الاعلي  بغرض الحد من تاثير سرعة النتح.

-رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الامنه مثل سليكات البوتاسيوم  اوسيليكات الالومنيوم  او مادة البيوشاد وهي كربونات الكالسيوم العضوية  والتي تعمل علي زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات  وانخفاض في معدل النتح  وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحراره العاليه .

-رش النباتات بالستريك اسيد او حمض السالسيلك  والتي تقلل من اضرار الحرارة المرتفعه.

- الاهتمام باجراء المكافحة ضد الاصابات المحتملة بالاكاروس والعنكبوت الاحمر نتيجة للرياح المحملة بالاتربة بعد إنتهاء موجة إرتفاع درجات الحرارة.

-رش الطرق والمشيات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الاتربة اوالرمال والتى تؤدى الى تجريح النباتات.
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