تدريب منتفعي الـ 1.5 مليون فدان على زيادة إنتاجية واستدامة الاستزراع السمكي

افتتحت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة والدكتور أحمد نصرالله رئيس المركز الدولي للأسماك، الدورة التدريبية الخامسة (أساسيات الاستزراع السمكي)، والمخصصة لتقديم الدعم الفني والارشادي لمنتفعي المشروع القومى لتنمية واستصلاح أراضى المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصرى والتى تستمر لمدة 5 أيام.









وقالت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إن الدورة تأتي في إطار دور المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ومركز البحوث الزراعية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة من خلال النهوض بمشروعات الاستزراع السمكي في الأراضي المناسبة لهذه المشروعات بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية.





أضافت «الحنفي»، أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد والمركز الدولي للأسماك وبرعاية المشروع البحثي (تطوير تقنيات الاستزراع السمكي) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ويتم التدريب والإقامة بمقر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة في أبو حماد بمحافظة الشرقية.





وأثني الدكتور أحمد نصرالله رئيس المركز الدولي للأسماك،على جهود الحكومة المصرية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية،في الإهتمام بعقد مثل تلك الدورات بشكل منتظم، لافتا الى أن المركز الدولي للأسماك هو منظمة بحثية دولية غير هادفة للربح تعمل على تسخير إمكانيات مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية من أجل الحد من الجوع والفقر، اعتمادا على الخبرة العلمية، وشبكة العلاقات والشراكات المتشعبة، والرؤية الجديدة القائمة على "البحث في خدمة التنمية"



