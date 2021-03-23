مجلس الشعب السوري يقر تشريعا مهما بشأن النقل العام

أقر مجلس الشعب السوري خلال جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون لوزارة النقل يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) مقاعد عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الإلكتروني لنقل المركبات.





وبدوره صرح وزير النقل زهير خزيّم في تصريحات صحفية ان هذا الإجراء يأتي للمساهمة في نقل الركاب بين المحافظات، وضمنها ، وفي الأرياف .. من دون زيادة في أعداد المركبات.





كما أوضح انه أيضا يهدف توفير خدمات نقل للركاب آمنة وموثوقة ومحددة التعرفة .





وبين انه سيسهم في توفير وخفض نسب استهلاك الوقود بشكل عام ، ويؤمن فرص عمل جديدة .



