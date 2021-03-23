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أخبار العالم

صعود كبير لأسعار الذهب .. والسبب من أمريكا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:21 م
أسعار الذهب في صعود
أسعار الذهب في صعود
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قسم الخارجي
صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العالم، وذلك بعد تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لما أفادت به الصحافة الدولية.

وذكرت التقارير إن انخفاض العائد على السندات، يأتي قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

وزاد الذهب في السوق  0.1 بالمئة إلى 1739.66 دولار للأونصة، فيما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.70 دولار للأونصة.

وتعليقًا على ذلك، قال روس نورمان، المحلل الاقتصادي الأمريكي: "يبدو أن السوق تعاني، لا سيما عند مستوى 1745 دولارا، سيقع بعض الهبوط بسبب قوة الدولار". 

وأضاف "بالنظر للمستقبل، الوضع سيكون مرهونا بالتضخم في النصف الثاني من العام".

ويلقى باول ويلين بإفادة أمام الكونرس اليوم، وفي الأسبوع الماضي، أكد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تعهده باستمرار سياسة نقدية بالغة التيسير، رغم الضغوط التضخمية المتوقعة.

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