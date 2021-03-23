لمحبي الـ هاتشباك .. مقارنة بين رينو ستيب واي و سوزوكي بالينو موديل 2021 .. صور

استطاعت فئة الـ هاتشباك أن تستحوذ على مكانة كبيرة وسط جمهور السيارات، نسبة إلى تصميمها المختلف عن اصدارات السيدان، إلى جانب ابعدها المتقاربه و التي تبدو مناسبة لدى الكثير و خاصة فئة الشباب.
و في سياق هذا
الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين رينو ستيب واي و
سوزوكي بالينو التي انضمت حديثًا داخل الاسواق المصرية لـ موديلات 2021.
الابعاد الخارجية
لـ رينو ستيب واي موديل 2021
جاءت السيارة
بنسبة طول بلغت 4089 مم، و بعرض 1994 مم، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 320 لتر.
القدرات الفنية للمحرك :
تستمد رينو ستيب
واي قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن بنتج قوة قدرها
110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.
و يمكنها التسارع
من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 12.3 ثانية، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 5
سرعات، بينما تستهلك السيارة نحو 7.9 لتر/100 كم.
و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ستيب واي موديل 2021 بقيمة قدرها 243 ألف جنيه.
الابعاد الخارجية
لـ سوزوكي بالينو موديل 2021
تأتي سوزوكي
بالينو بنسبة طول بلغت 3995 مم، و بعرض 1745 مم، و بارتفاع 1470 مم، و بمساحة
تخزين تسع لـ 355 لتر.
القدرات الفنية
للمحرك :
تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 95 حصان، و 130 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.
تبلغ السرعة
القصوى لـ بالينو نحو 170 كم/ساعة، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل
لسرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.
و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة قدرها 254 ألف جنيه.