بعد ارتفاع الأمس .. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، استقرارا بعد الصعود أخر يومان على التوالي، وفقا لآخر تحديثات البتوك العاملة في مصر.





وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري في أخر تحديث له، فقد سجل الريال السعودي أمام الجنيه نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، بأرتفاع بلغ قرشان عن أسعار الأمس.





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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وداخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر صرف العملة السعودية الريال أمام الجنيه المصري إلى مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم.





سعر الريال في بنك مصر

كما ارتفعت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





سعر الريال في بنك البركة

وبحسب شبكة فروع البنك الإسلامي البركةـ فقد سجلت مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، نحو 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع.





سعر الريال في بنك الإسكندرية

فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء.





سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر؛ بنهاية التداولات، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى مستوى سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.





سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشر الموقع الإلكتروني لدى البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.





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