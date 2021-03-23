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حوادث

ننشر حركة تنقلات قطاع مباحث الجيزة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:33 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل صدى البلد على حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة، التي اعتمدها اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتضمنت الحركة تعيين المقدم هاني الحسيني رئيسا لمباحث شرطة المرافق، والعقيد أحمد نجم مفتشا لمباحث الشيخ زايد، والمقدم أحمد نصر منصب وكيل فرقة مباحث بقسمي شرطة أول وثان أكتوبر، والمقدم محمد الجوهري مفتشا لمباحث الطالبية والعمرانية.

وجاء في حركة التنقلات نقل الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم الي منصب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، ونقل الرائد أحمد ممدوح من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان الي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.

وايضا نقل الرائد عمرو فاروق من رئيس مباحث الحوامدية الي رئيس مباحث الدقي، والرائد محمد طبلية من رئيس مباحث البدرشين الي رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أحمد عكاشة منصب رئيس مباحث مركز البدرشين.

كما شملت الحركة ترقية الرائد حسام العباسي من معاون مباحث الدقي الى رئيس مباحث أوسيم، والرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم العمرانية لمنصب رئيس مباحث قسم العمرانية.
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