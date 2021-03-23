اشهر الوصفات العربية.. طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

تعتبر طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات، هي وصفة تستخدم فيها خلطة البهارات العربية (السبع بهارات) وهي احد وصفات الفطائر التي لا يخلو منها بيت عربي.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات، وهي وصفة مختلفة ويمكن تقديمها كوجبة إفطار او كسناك خفيف بين الوجبات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات
مقادير طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات
1 كوب من الماء الدافئ
4 ملاعق صغيرة خميرة
3 ملاعق طعام سكّر، مقسّمة
100 غ زبدة طرية
1 بيضة مخفوقة
1 ملعقة صغيرة ڤانيلا
3 كوب طحين متعدد الاستعمالات تقريبًا
3 ملاعق طعام حليب بودرة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
للحشوة:
50 غ زبدة طرية
1/2 كوب سكر بني
2 ملعقة طعام بهارات عربية
1/4 كوب من المكسرات المشكلة، محمصة ومفرومة خشن
طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات
1- نبدأ بخلط الخميرة بالماء الدافئ وملعقة طعام من السكر، وتركها جانبًا لعشر دقائق حتى تتفاعل.
2- والآن باستخدام خلّاط اليد، نضرب الزبدة والسكر لتصبح خفيفة. نضيف البيضة والڤانيلا ونضرب ليتجانسوا جميعًا.
3- نقوم بتغير شفرات الخلاط ونضع الشفرات الخاصة بالعجن. نخلط المكونات الجافة معًا. نضيفهم بالتناوب مع خليط الخميرة فوق البيض والزبدة مع الاستمرار في الخفق.
4- نضع العجين في وعاء ممسوح بالزيت، نغطيه بورق النايلون ونضعها في مكان دافئ ونتركها مدة ساعة تقريبًا ليتضاعف حجمه.
5- نحمّي الفرن على 180 م.
6- نخلط مكونات الحشوة سويًّا، نرش طاولة العمل ببعض الطحين ونرقّ العجين ليصبح مستطيلًا بسماكة 5 مم.
7- ندهن سطح فطيرة البهارات والمكسرات بخليط الحشوة، ونلفّ العجين باستخدام السكين، نقطع العجين طوليًا لقسمين، مع الابقاء على 2 سم من الطرف، ونفتل نصفيّ العجين حول بعضهم البعض.
8- نغلق أطراف العجين لتصبح دائرية الشكل، نضع العجين على صينية الخبز مغطاة بورق زبدة.
9- نخبز فطيرة البهارات والمكسرات لمدة 25 إلى 35 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا جميلًا.