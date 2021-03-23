اشهر الوصفات العربية.. طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

خلطة البهارات العربية (السبع بهارات) وهي احد وصفات الفطائر التي لا يخلو منها بيت عربي.

، وهي وصفة مختلفة ويمكن تقديمها كوجبة إفطار او كسناك خفيف بين الوجبات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

مقادير طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

1 كوب من الماء الدافئ

4 ملاعق صغيرة خميرة

3 ملاعق طعام سكّر، مقسّمة

100 غ زبدة طرية

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة صغيرة ڤانيلا

3 كوب طحين متعدد الاستعمالات تقريبًا

3 ملاعق طعام حليب بودرة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

للحشوة:

50 غ زبدة طرية

1/2 كوب سكر بني

2 ملعقة طعام بهارات عربية

1/4 كوب من المكسرات المشكلة، محمصة ومفرومة خشن

طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

1- نبدأ بخلط الخميرة بالماء الدافئ وملعقة طعام من السكر، وتركها جانبًا لعشر دقائق حتى تتفاعل.

2- والآن باستخدام خلّاط اليد، نضرب الزبدة والسكر لتصبح خفيفة. نضيف البيضة والڤانيلا ونضرب ليتجانسوا جميعًا.

3- نقوم بتغير شفرات الخلاط ونضع الشفرات الخاصة بالعجن. نخلط المكونات الجافة معًا. نضيفهم بالتناوب مع خليط الخميرة فوق البيض والزبدة مع الاستمرار في الخفق.

4- نضع العجين في وعاء ممسوح بالزيت، نغطيه بورق النايلون ونضعها في مكان دافئ ونتركها مدة ساعة تقريبًا ليتضاعف حجمه.



5- نحمّي الفرن على 180 م.

6- نخلط مكونات الحشوة سويًّا، نرش طاولة العمل ببعض الطحين ونرقّ العجين ليصبح مستطيلًا بسماكة 5 مم.

نلفّ العجين

السكين، نقطع العجين طوليًا لقسمين، مع الابقاء على 2 سم من الطرف، و

نفتل نصفيّ العجين حول بعضهم البعض.