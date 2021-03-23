"الديهي" عن تصريحات محمد ناصر: "الإخوان يعانون من إسهال مزمن وتبول لا إرادي"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بوادر وتحركات للمصالحة مع تركيا، ولكوننا إعلام دولة مصرية تحدثنا عن وجود مفاوضات حالية للتصالح، ووزير الخارجية أعلن ذلك، ولا بد للإعلام أن يفسح المجالات .





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لن تقبل التصالح مع الإخوان ولن تتنازل عن حق مصري واحد في مفاوضات التصالح مع تركيا وقطر، موضحًا أن الإعلامي محمد ناصر الذي يمثل رمزية للإخوان في أي مكان في العالم الذين يعانوا من إسهال مزمن وتبول لا إرادي.



