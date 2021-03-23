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توك شو

"الديهي" عن تصريحات محمد ناصر: "الإخوان يعانون من إسهال مزمن وتبول لا إرادي"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بوادر وتحركات للمصالحة مع تركيا، ولكوننا إعلام دولة مصرية تحدثنا عن وجود مفاوضات حالية للتصالح، ووزير الخارجية أعلن ذلك، ولا بد للإعلام أن يفسح المجالات .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية لن تقبل التصالح مع الإخوان ولن تتنازل عن حق مصري واحد في مفاوضات التصالح مع تركيا وقطر، موضحًا أن الإعلامي محمد ناصر الذي يمثل رمزية للإخوان في أي مكان في العالم الذين يعانوا من إسهال مزمن وتبول لا إرادي.

وعرض فيديو لـ محمد ناصر قال خلاله: " أنا مش بطل ولا أنا مناضل، ولا كان ليا في السكة الوسخة دي، أنا راجل شاعر وبتاع فن تشكيلي، صحيح السياسة كانت جزء من حياتي، ولكن في الكوميديا، لكني عمري ما انضميت لحزب، أنا لم أكن مناضل أنا عايز أعرف بس مين ابن الكلب إللي زقني زي سمير غانم في المتزوجون"، معقبًا لـ محمد ناصر وإعلامي الإخوان: "وقعت الواقعة".
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