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فن

بعد أيام من طرحه لكليب "ياما".. إصابة الرابر خالد جاد بـ كورونا وحالته حرجة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 م
صدى البلد
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سعيد فراج
كشف مصدر مقرب من الرابر خالد جاد، عن إصابته بفيروس كورونا، مُشيرًا إلى أنه تم نقل خالد إلى أحد المستشفيات بألمانيا بعد تدهور حالته الصحية وتم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.

وأكد المصدر أن حالة خالد الصحية غير مستقرة، وتابع أن الأطباء أشاروا إلى جدية الوضع الصحي الذي تعرض له وتمنوا أن تمر الـ 48 ساعة القادمة بخير وتستقر حالته.
يذكر أن الرابر خالد جاد طرح منذ أيام قليلة أول فيديو كليب له بعنوان "ياما" يتحدث خلاله عن معاناة الغربة وصعوبتها على الأهل خاصة الأم؛ والكليب من إخراج أحمد علاء أبو طالب، ومن كلمات خالد جاد، وشاركته الفنانة نورهان شعيب.
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