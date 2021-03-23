محمود علم الدين : قمنا بخطوات واسعة في التحول الرقمي على كافة الأصعدة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي على كافة الأصعدة والمستويات ، حيث خطت الجامعة خطوات واسعة في هذا الشأن ، في مختلف الجوانب الادارية والطبية والتعليمية .





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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الخطة قد بدأت منذ سنتين ، حيث أنها قد شملت المستشفيات الجامعية ، وتطويرها وتحديثها على أعلى المستويات والنظم الحديثة ، والتي تتماشى مع التطورات التكنولوجية التي نشهدها على كافة الأصعدة ، ومنها الصحة والتعليم .واضاف "علم الدين" إن هذا التطور قد شمل أيضا قواعد البيانات ، الخاصة بالطلاب والاساتذة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك كافة البيانات الخاصة بالمنشات التابعة للجامعة ، وكذلك البحوث والمشروعات .وأشار إلى أن هناك عملية "رقمنة" كاملة للنظام التعليمي ، ويتم ذلك من خلال توظيف المنصة الرقمية الذكية الخاصة بجامعة القاهرة "بلاك بورد" واستخدامها في العملية التعليمية وطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها للطلاب ، مع وجود تفاعل كبير بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ، حيث يوجد بهذه المنصة العديد من المستويات والتي تتمثل في المستوى الخاص بعملية التعليم وعملية التفاعل والمستوى الخاص بعملية الحفاظ على الملكية الفكرية .ونوه المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى ان هذه المنصة تعد من أكبر المنصات على مستوى العالم ، كما أنها تخدم أكثر من 270 ألف طالب على مستوى جامعة القاهرة من منتسبيها ، حيث يتم طرح أكثر من 7 الاف مقرر دراسي في الفصل لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس .