محمود علم الدين : قمنا بخطوات واسعة في التحول الرقمي على كافة الأصعدة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها في التحول الرقمي على كافة الأصعدة والمستويات ، حيث خطت الجامعة خطوات واسعة في هذا الشأن ، في مختلف الجوانب الادارية والطبية والتعليمية .
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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الخطة قد بدأت منذ سنتين ، حيث أنها قد شملت المستشفيات الجامعية ، وتطويرها وتحديثها على أعلى المستويات والنظم الحديثة ، والتي تتماشى مع التطورات التكنولوجية التي نشهدها على كافة الأصعدة ، ومنها الصحة والتعليم .
واضاف "علم الدين" إن هذا التطور قد شمل أيضا قواعد البيانات ، الخاصة بالطلاب والاساتذة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك كافة البيانات الخاصة بالمنشات التابعة للجامعة ، وكذلك البحوث والمشروعات .
وأشار إلى أن هناك عملية "رقمنة" كاملة للنظام التعليمي ، ويتم ذلك من خلال توظيف المنصة الرقمية الذكية الخاصة بجامعة القاهرة "بلاك بورد" واستخدامها في العملية التعليمية وطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها للطلاب ، مع وجود تفاعل كبير بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ، حيث يوجد بهذه المنصة العديد من المستويات والتي تتمثل في المستوى الخاص بعملية التعليم وعملية التفاعل والمستوى الخاص بعملية الحفاظ على الملكية الفكرية .
ونوه المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى ان هذه المنصة تعد من أكبر المنصات على مستوى العالم ، كما أنها تخدم أكثر من 270 ألف طالب على مستوى جامعة القاهرة من منتسبيها ، حيث يتم طرح أكثر من 7 الاف مقرر دراسي في الفصل لطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس .