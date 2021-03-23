المطران شيحان يدشن أول مزار للقديسين الموارنة في مصر

دشن المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلي للمؤسسات المارونية في مصر، مزارًا للقديسين الموارنة القديس مارشربل، القديسة رفقا، والقديس نعمة الله، داخل كاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر.





وأضاف البيان الصادر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة "، مساء اليوم الثلاثاء، ان المطران "شيحان"قد كرس المزار وأقام الصلاة والتبريك وإضاءة الشموع، وذلك بحضور عدد من الكهنة و أبناء الطائفة المارونية.





ويعد المزار الذى دشنه اليوم المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية هو الأول في مصر لهؤلاء القديسين الذين لهم شهرة كبيرة في العالم .





نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، كورس قانون الصحة النفسية، للآباء الكهنة والخدام والخادمات والقائمين على بيوت إعادة التأهيل للمدمنين والمهتمين بإقامة مراكز علاجية، بهدف رفع الوعي بمبادئ ومفردات قانون رعاية المريض النفسي الذي يؤهل المنشآت والأفراد للعمل بصورة قانونية وصحيحة.





شمل التدريب موضوعات تاريخ الطب النفسي، وأنواع الأمراض النفسية، وقانون الطب النفسي، وحقوق المريض النفسي، وكيفية التعامل ومساعدة المريض النفسي، بالإضافة إلى شروط المنشآت المرخصة قانونيًّا.





قدم الكورس المدرب، الدكتور ماجد عزمي بطرس، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان ورئيس المجلس الإقليمي للصحة النفسية بأسيوط، وشارك في التدريب ٥٦ كاهنًا وخادمًا وخادمة من ١٣ إيبارشية وقطاعات القاهرة الكبرى الرعوية، عبر تطبيق زووم.





كانت كنيسة الشهيد مارجرجس بامبابة بمحافظة الجيزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق صلوات القداسات لحين اشعار آخر، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية لكنيسة الشهيد مارجرجس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه نظرا لتزايد اصابات الكورونا ونزلات البرد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس امبابة، تقرر ايقاف القداسات بالكنيسة إلى إشعار أخر، وأنه سيتم تقييم الوضع واتخاذ المناسب من الإجراءات.





وتابع، نطلب من الهنا الصالح السلام للكنيسة وبلدنا مصر والعالم اجمع وان يرفع هذا الوباء سريعا بصلواتكم وشفاعة امنا العذراء مريم.





وكان ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية ثد حصلوا على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومعهم نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.



