إصابة فى صفوف سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الإسماعيلي

غادر محمود صقر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، متأثرا بكدمة قوية في القدم اليمنى.





وخاض سيراميكا كليوباترا مرانه المسائي في السابعة، حيث بدأ المران بتدريبات بدنية تخت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، ثم تدريب خططي وتكتيكي تحت إشراف هيثم شعبان المدير الفني.





ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، في إطار خطة استعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.