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مصر للدراسات الاقتصادية : القاهرة تنتهج سياسات خارجية متوازنة .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:43 م
مصر والأردن
مصر والأردن
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي أبو زيد  مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، مصر تشهد خلال الفترة الماضية المزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن في مختلف المجالات ومنها مجالات الطاقة والإسكان والزراعة والصناعة.

واضاف ابو زيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : مصر الأن تنتهج سياسات خارجية متوازنة بهدف زيادة التعاون مع الدول العربية والعالم اجمع لزيادة حجم الصادرات المصرية إلي جميع دول العالم .

وأوضح أبو زيد ، الموقع الاستراتيجي للأردن يساعد علي وصول المنتجات المصرية إلي المملكة الأردنية بسهولة وهذا يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومؤكدا إن القيادة السياسية في البلدين علي إزالة كافة العوائق لزيادة الاستثمارات بين البلدين .
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