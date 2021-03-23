مصر للدراسات الاقتصادية : القاهرة تنتهج سياسات خارجية متوازنة .. فيديو

قال الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ، مصر تشهد خلال الفترة الماضية المزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن في مختلف المجالات ومنها مجالات الطاقة والإسكان والزراعة والصناعة.





واضاف ابو زيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : مصر الأن تنتهج سياسات خارجية متوازنة بهدف زيادة التعاون مع الدول العربية والعالم اجمع لزيادة حجم الصادرات المصرية إلي جميع دول العالم .



