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أخبار العالم

الصدر يطالب الحكومة العراقية بالحزم ضد انفلات المأجورين لزعزعة أمن البلاد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:20 م
مقتدي الصدر
مقتدي الصدر
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محمود نوفل
أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم، الثلاثاء، استعداده للتعاون مع الحكومة ضد السلاح المنفلت.
    
وعبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر فقد قال الصدر "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".  

وأضاف الصدر عبر تويتر قائلا  "فأنا على علم انهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون الى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".  

وختم "هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب أن لا يدوم.. إذن فلتسارع الحكومة للقيام بعملها على أكمل وجه ونحن مستعدون للتعاون".  
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