الصدر يطالب الحكومة العراقية بالحزم ضد انفلات المأجورين لزعزعة أمن البلاد

أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم، الثلاثاء، استعداده للتعاون مع الحكومة ضد السلاح المنفلت.

وعبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر فقد قال الصدر "على الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق والمواطنين مهما كان انتماء الفاعلين".





وأضاف الصدر عبر تويتر قائلا "فأنا على علم انهم مأجورون لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون الى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع بذلك من لهم أجندات خارجية".



