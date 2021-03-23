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تعليم

وزير التعليم: سنراقب لجان الامتحانات بالكاميرات وسنتعامل مع الغشاشين بعقوبات صارمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:20 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بمثابة إعداد لـ امتحانات الثانوية العامة، حتى لا يفاجأ أي طالب بعدم تحقيق رغباته الجامعية، بحيث يتدربوا من الآن على طبيعة الأسئلة ويحسنوا من أدائهم في كل مادة.

وقال وزير التربية والتعليم في بيان مصور له بالفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "نحن نقارن في النتيجة النهائية أداء الطالب بزملائه، ولكن الفكرة ليست في الرقم، ولكن هل الطالب من المتفوقين أم لا"، مؤكدا أن أي طالب اعتمد على الغش الامتحان فقد الفرصة في معرفة مستواه الحقيقي.

كما أكد الدكتور طارق شوقي ، أن الثانوية العامة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، سوف تكشف الغشاشين، وكل طالب سيواجه الحقيقة، والغشاش سيعرف مستواه بالضبط، وهناك عقوبات صارمة.

أضاف أن هناك قانونا أقره مجلس النواب وسيطبق بشدة على الغشاشين، وسوف تكون هناك مراقبة بالكاميرات والأفراد، وكل طالب يجهز نفسه لامتحان نزيه بمنافسة شريفة ولا يوجد به أي غش.

ولفت إلى أن الطلاب لو اقنعوا بكلامي سوف يطلبون المزيد من الامتحانات، عندما يتأكدوا من حقيقة فلسفة التقييم، بعيدا عن فكرة النجاح والرسوب.
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