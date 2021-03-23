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توك شو

قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني والكاظمي خلال أيام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ندى عبد العزيز
كشف المتحدث بإسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم اليوم فى مؤتمر صحفى عن تفاصيل القمة الثلاثية المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة فى العاصمة بغداد بحضور كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.


وأضاف أن القمة سترافقها حملة دبلوماسية هامة،مضيفًا أن البلدان الثلاثة تواجه تحديات متشابهة فى قضايا التنمية والاقتصاد.


وأكد أن القمة تأتى لأستئناف العمل الذى جرى فى قمة عمان،مشيرًا إلى ان الدول الثلاثة تتشارك فى اولويات إقتصادية وتنموية.

جدير بالذكر انه تم عقد قمة ثلاثية مصرية- أردنية- عراقية فى اغسطس ٢٠٢٠ في العاصمة الأردنية عمان لتعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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