يا فرحة ما تمت.. انهيار منصة إستاد رياضي بالمشجعين| فيديو وصور

تعرض المشجعون في الهند لحادث مأساوي حيث انهارت منصة خشبية خلال بطولة كابادي بالهند، كان يجلس عليها عدد كبير من المشجعين وأدت إلى إصابة أكثر من 100 شخص حتى الآن.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيب ما لا يقل عن 20 متفرجا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي في سوريابت في الهند، وتظهر اللقطات المرعبة اللحظة التي نزل فيها المدرج بمن يجلسون عليه وكان عددهم حوالي 400 متفرج.





وجاء الحادث الأليم قبل المباراة الافتتاحية للبطولة الوطنية السابعة والأربعين للناشئين وكان حوالي شخصين في حالة حرجة تم نقلهم إلى حيدر أباد، عاصمة الولاية، وكانوا بحاجة لدخول العناية المركزة.





وتضم بطولة الناشئين أكثر من 1500 لاعبا من 29 ولاية وتشمل فرق من الفتيات والفتيان، وهي رياضة جماعية يتم فيها الاتصال باللاعبين أو التعامل معهم قبل إعادتهم مرة أخرى إذا سجل الفريق نقطة.





وتحظى هذه اللعبة بشعبية في جميع أنحاء شبه القارة الهندية ويعود تاريخ التسجيلات الأولى للعبة إلى الهند القديمة، ويقال إن الإله كريشنا قد لعب اللعبة وهناك أيضا روايات عن جوتاما بوذا وهو يلعبها.





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