وائل القباني : عبد المنصف يستحق الانضمام للمنتخب .. وعامل السن ليس عائقاً

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، إن محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة يقدم موسمًا رائعًا مع الفريق، وكان يستحق التواجد بصفوف المنتخب الوطني في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية .
وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج " البريمو "عبر قناة ’’ Ten ’’ : عامل السن دائمًا ليس عائقًا أمام الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في اختيارات اللاعبين ، فعصام الحضري انضم لقائمة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 رغم بلوغه سن الأربعين .
واختتم القباني : هناك العديد من العناصر التي كانت تستحق التواجد بمعسكر المنتخب مثل رامي صبري مدافع إنبي الذي يقدم أداءً مميزًا مع الفريق البترولي، ونجح في تسجيل أكثر من هدف حاسم هذا الموسم .
ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، نفس رصيد منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، لترجح الأهداف كفة الفراعنة، بينما يأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.
ويكفي المنتخب المصري التعادل لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم التي ستقام بالكاميرون في يناير 2022.