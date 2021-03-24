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توك شو

محمد منير : بحب شيرين عبد الوهاب جدًا.. وأم أنغام شاطرة في السمك

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:51 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد منير، إنه يُحب الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل كبير جدًا، مرددا: «بحب شيرين جدًا، دي بنت بلد، وأنغام أجمل كمان، كنت بروح لأنغام البيت عشان أكل سمك، أمها شاطرة في السمك أوي» .

ومن جهتها، عرضت إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، رسالة من الفنان علي الحجار، للكينج محمد منير، حيث ذكر إنهما قدما سويًا حفلة أثناء افتتاح قناة التحرير التي لم تستمر طويلًا، «كان الاحتفال أنا وهو، وكل واحد بفرقته، وكل واحد يغني أغاني الآخر ونتقابل في جملة معينة ونكمل الكوبليه مع بعض لحد ما نقفل الأغنية سوا، كانت حاجة جميلة جدًا».

وأضاف «الحجار»، في رسالته، أن الكينج محمد منير يملك لونا غنائيا جميلا، «محدش يقدر يدخله فيه»، كما أن اللون الغنائي للفنان علي الحجار مختلف تمامًا عن منير، «أنا شخصيًا أيام شرائط الكاسيت اللي بعد كده بقت سيديهات، كان الوحيد من المطربين اللي كنت بشتري شرائطه وسيدهاته هو الفنان محمد منير ويا ريت محدش يزعل مني».
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