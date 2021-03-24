محمد منير : بحب شيرين عبد الوهاب جدًا.. وأم أنغام شاطرة في السمك

قال الفنان محمد منير، إنه يُحب الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل كبير جدًا، مرددا: «بحب شيرين جدًا، دي بنت بلد، وأنغام أجمل كمان، كنت بروح لأنغام البيت عشان أكل سمك، أمها شاطرة في السمك أوي» .





ومن جهتها، عرضت إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، رسالة من الفنان علي الحجار، للكينج محمد منير، حيث ذكر إنهما قدما سويًا حفلة أثناء افتتاح قناة التحرير التي لم تستمر طويلًا، «كان الاحتفال أنا وهو، وكل واحد بفرقته، وكل واحد يغني أغاني الآخر ونتقابل في جملة معينة ونكمل الكوبليه مع بعض لحد ما نقفل الأغنية سوا، كانت حاجة جميلة جدًا».



