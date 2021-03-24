السعودية .. توجيه عاجل من أمير عسير بشأن شاب علق على مباراة رياضية بطريقة عنصرية

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، شرطة المنطقة،باتخاذ الإجراءات النظامية ضد شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة يثير العصبية القبلية، حيث قرر إحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.





وذكر بيان صادر عن إمارة عسير أن القرار اتخذ نظرًا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحد الأفراد بالتعليق أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم جرت بين ناديين من الأندية الرياضية في عسير، بما فيه إثارة للعصبية القبلية الممقوتة، وإحياء لعبية الجاهلية.





وأوضح البيان أن ذلك الفعل مشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع.





وأضاف أنه لا يتماشى مع الجهود المبذولة من هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية، بما يحقق الدعم التنموي في المنطقة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب، والذي تعده هيئة تطوير عسير الرافد الأساسي لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة.



