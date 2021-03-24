بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن عودة نجم الأهلي المعار

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عودة عمار حمدي، لصفوف الفريق الأحمر، بدءًا من الموسم الجديد في ظل الحاجة لخدماته الفنية.





وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "الأهلي قرر عودة عمار حمدي، في نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال إعارته للموسم الثاني مع نادي الاتحاد السكندري".





وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني، معجب بمستوى عمار حمدي، وكان يرغب في عودته في يناير الماضي، ولكن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفض قطع إعارته من النادي السكندري".



