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رياضة

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن عودة نجم الأهلي المعار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:59 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عودة عمار حمدي، لصفوف الفريق الأحمر، بدءًا من الموسم الجديد في ظل الحاجة لخدماته الفنية.

وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "الأهلي قرر عودة عمار حمدي، في نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال إعارته للموسم الثاني مع نادي الاتحاد السكندري".

وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني، معجب بمستوى عمار حمدي، وكان يرغب في عودته في يناير الماضي، ولكن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفض قطع إعارته من النادي السكندري".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يحسم حتى الآن الموقف النهائي بشأن عودة أحمد حمدي عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، في الموسم المقبل من عدمه، والأقرب أن يتم تجديد إعارته للنادي السكندري لمدة موسم آخر".
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