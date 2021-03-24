بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن عودة نجم الأهلي المعار

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عودة عمار حمدي، لصفوف الفريق الأحمر، بدءًا من الموسم الجديد في ظل الحاجة لخدماته الفنية.
وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "الأهلي قرر عودة عمار حمدي، في نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال إعارته للموسم الثاني مع نادي الاتحاد السكندري".
وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني، معجب بمستوى عمار حمدي، وكان يرغب في عودته في يناير الماضي، ولكن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رفض قطع إعارته من النادي السكندري".
واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يحسم حتى الآن الموقف النهائي بشأن عودة أحمد حمدي عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، في الموسم المقبل من عدمه، والأقرب أن يتم تجديد إعارته للنادي السكندري لمدة موسم آخر".