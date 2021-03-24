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أخبار العالم

إسرائيل تقصف أهدافاً لحماس في غزة .. شاهد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:38 ص
طائرت اسرائيلية تقصف
طائرت اسرائيلية تقصف أهدافا لحماس في غزة
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قسم الخارجي
قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعدد من الصواريخ، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، باستهداف الطيران الإسرائيلي لموقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ.

وقالت إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مواقع عند نقطة حماة الثغور التي تم قصفها قبل قليل شرق دير البلح.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مقاطع فيديو تبين لحظة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه طائرات إسرائيلية قصفت موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة إلى موقع عسكري آخر تابع لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ في وقت سابق.

وأوضح أن حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه وتداعيات الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل.

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